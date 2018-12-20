Van'da toprağa gömülü patlayıcı bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgüne yönelik Çatak ilçesine bağlı Bilgi Mahallesi Üçüzler Mezrası kırsalında 'Şehit Jandarma Er Bülent Yalçınkaya' operasyonu düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 2 kilogram plastik patlayıcı, 200 gram barut, 3 telsiz, 6 piyade tüfeği şarjörü, 1 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, 1 akımölçer, 2 tüp, 4 fünye, 25 sıvı yağ ve 1 tencere ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.