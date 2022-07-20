Van'da ''torbacı'' operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1,69 gram sentetik uyuşturucu, 31,42 gram eroin, 6,39 gram esrar, 31,15 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 7'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.