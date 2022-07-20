İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5856
  • EURO
    17,9262
  • ALTIN
    958.886
  • BIST100
    2525.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da ''torbacı'' operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Güncel

Van'da ''torbacı'' operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1,69 gram sentetik uyuşturucu, 31,42 gram eroin, 6,39 gram esrar, 31,15 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 7'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

  • torbacı
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.