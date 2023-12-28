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Van'da ''torbacı'' operasyonu

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda, 184 gram sentetik uyuşturucu, 83 gram kokain,14,62 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Van'da ''torbacı'' operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 22-28 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 184 gram sentetik uyuşturucu, 83 gram kokain,14,62 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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