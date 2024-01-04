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Van'da ''torbacı'' operasyonu

Van'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 23:50 - Güncelleme:
Van'da ''torbacı'' operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2023-4 Ocak 2024 tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 kilo 20 gram esrar, 205 gram kokain, 72,15 gram afyon sakızı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 12'si hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

  • uyuşturucu satıcıları
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