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Van'da uçak kazası tatbikatı yapıldı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğünce "Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği inişe geçen uçak pistin başlangıç kısmına düştü. Uçakta çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü. Uçakta mahsur kalanlar da AFAD ve UMKE ekiplerce kurtarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
 
Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası bir kaza sonrası ekiplerin enkaza 120 saniye içerisinde ulaşması gerektiğini söyledi. Bu tür tatbikatların önemine işaret eden Şehribanoğlu, "Kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her türlü ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Havalimanımızda 34 personel ve 9 araçtan oluşan ARFF teşkilatımız 24 saat nöbette." dedi.
 
Tatbikata Van Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, DSİ, Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

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