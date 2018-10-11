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Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonda yapılan aramada 132 kilo 215 gram eroin bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekipler, Gürpınar-Van karayolunda şüphe üzerine durdurdukları H.D. yönetimindeki kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, kamyonun tabanına gizlenmiş 252 pakette 132 kilo 215 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü H.D. ile yanındaki B.B. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı.

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