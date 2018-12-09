Van’da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 8 Aralık 2018 günü uygulamada görevlendirilen görevlilerimizce Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plakalı otomobilde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 1 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İran vatandaşı olan N.F., A.K., S.K.P.H. ve F.K.P.H. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca A.K. ve S.K.P.H. isimli 2 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, N.F. ve F.K.P.H. isimli 2 şüpheli ise tutuklanmıştır” denildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edileceği belirtilen açıklamada, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.