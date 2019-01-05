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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 21 kilogram eroin bulundu.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada araca gizlenmiş 40 pakette 21 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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