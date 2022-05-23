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Van'da uyuşturucu tacirlerine baskın

Van'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 31 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

IHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 189,83 gram eroin, 7 kilo 846,81 gram metamfetamin, 42,91 gram esrar, 2,47 gram kokain, 8 adet ecstasy, 42 adet sentetik ecza ve 24 adet suboxone ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 31 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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