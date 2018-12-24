Van’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan 3 farklı şüpheli araçta arama yapıldı. Aramada, 16 gram eroin ve 130 gram metanfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, Muradiye ilçesinde 2 bin 890, İpekyolu ilçesinde bin 32 ve Gürpınar ilçesinde bin 428 paket olmak üzere toplam 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.