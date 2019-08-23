Van'da zehir tacirlerine 'Şila' darbesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri; Hakkari – Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı minibüste, Narkotik Madde Arama Köpeği ŞİLA ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 342 Kilo 700 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü (D.B.) “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.