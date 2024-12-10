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Van'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA/DHA10 Aralık 2024 Salı 08:35 - Güncelleme:
Van'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
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Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

VAN'DA BİR ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI DAHA MEYDANA GELDİ

Van-Erciş kara yolundaki kazaların 1 kilometre yakınında yolun sis ve kaygan olmasından dolayı başka bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaların ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ediyor.

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