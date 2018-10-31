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Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2016'da Erciş'te bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı.

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Bu kapsamda akaryakıt istasyonunun eski ve yeni sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden, istasyonda pompa tamiri yapan Z.Y'nin öldürüldüğü belirlendi.

Kent merkezi ile Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.E, E.E, C.E. ve İ.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından, 8'i ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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