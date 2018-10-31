Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2016'da Erciş'te bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı.