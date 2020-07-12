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  • Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 21'e yükseldi
Güncel

Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 21'e yükseldi

Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sayı 21'e ulaştı.

12 Temmuz 2020 Pazar 13:22 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 13:22
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