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Van'daki uyuşturucu operasyonunda 17 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette yapılan aramada 17 kilo 515 gram eroin bulundu.
 
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Başkale kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları E.K. idaresindeki 65 AB 316 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.
 
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada aracın tabanına gizlenmiş 34 pakette 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.
 
Sürücü E.K. ile araçta bulunan Ş.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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