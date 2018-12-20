Vangölü Ekspresi'ne yoğun ilgi

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, bölgenin güzelliklerini daha yakından görmek isteyenlere fırsat sunuyor.

Hat üzerindeki Muş ve Bitlis'teki dağların karlı yamaçlarından adeta süzülerek gelen Vangölü Ekspresi'nin yolcuları, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı buluyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunuyor.

Farklı illerden ekspresle ilk önce Muş Garı'na gelen yolcular, ardından Bitlis'te önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı çaylarını ve kahvelerini yudumlayarak keyifli bir yolculuk yapmanın tadını çıkarıyor.

"Güzergah boyunca özellikle kışın güzel manzaralar var"

8 vagonu ile 320 yolcu kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yerli ve yabancı yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor.

Elazığ'dan ekspresle Tatvan'a gelen Fırat Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Akdeniz, Vangölü Ekspresi'nin öğrenciler için mükemmel bir imkan olduğunu söyledi.

Ekspresin hem otobüslerden ucuz olduğunu hem de yatak, restoran ve lavabolarının içinde bulunduğunu anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Bunların tamamı Vangölü Ekspresi'nde var. Öğrenciler için ucuz olması da önemli. 9 kez bindim. Elazığ'dan binip Tatvan'a geliyorum. Manzarası çok güzel. Güzergah boyunca özellikle kışın güzel manzaralar var. Kartpostallık fotoğraflar çekilebilir. Ekspresin kışın bölge turizmine büyük katkısı olur. Çünkü kışın muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Turistlerin de o manzaraları görmesi gerekir. İnsanların güzergah boyunca doğal güzellikleri de görmeleri turistik açıdan çok önemli."

"Eğlenceli ve keyifli bir deneyim oldu"

Ailesi ve arkadaşlarıyla İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ekspresle seyahat eden Birgen Şimşek ise "Gönlümüzden geçtiği gibi bir şeyler yaparak yolculuğu daha renkli hale getirmeye çalıştık. Eğlenceli ve keyifli bir deneyim oldu. İlk kez ekspresle seyahat ettim. Ancak bunun devamı da gelebilir. Küçük bir tatil kaçamağı için trenle seyahat ettik." dedi.

Hürkan Aktaş ise arkadaşıyla İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini ve buradan seyahate devam etmek için Vangölü Ekspresi'ni seçtiklerini aktardı.

Aktaş, "Ankara'dan trene bindik. Değişik bir seyahat olsun diye Vangölü Ekspresi'ni seçtik. Beklediğimizden daha iyi bir yolculuk oldu. Herkese tavsiye ederim. Çok rahat ve temiz. Doğu ve Güney ekspresleri ile de yolculuk yapmayı planlıyoruz. Harika bir seyahat oldu. Benim için anlatabileceğim bir anı." dedi.