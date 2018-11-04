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Van-Hakkari Karayolu'nda kaza: 19 yaralı

Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometrerisindeki Ov dinlenme tesisleri önünde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • DHA
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Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometresindeki Ova dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Hakkari'den Van'a giden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobil ve münibüste bulunan çoğu hafif 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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