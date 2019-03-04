Van'ın 3 ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.