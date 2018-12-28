Van ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
- AA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Erzincan
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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