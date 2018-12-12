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Van’ın Başkale ilçesinde teröristlerin menfeze yerleştirdiği patlayıcı imha edildi

Van’ın Başkale ilçesinde 20 kilo anfo kullanılarak bir menfezin altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı, duyarlı bir vatandaşın ihbarı sonrası imha edildi.

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Başkale-Esenyamaç karayolu üzerinde bulunan bir menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiğine dair bilgi üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Duyarlı vatandaşın ihbarı sonrası icra edilen Şehit Uzman Jandarma 1’inci Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu sonucunda; söz konusu menfezin içine yerleştirilmiş patlatılmaya hazır yaklaşık 20 kilogram anfo kullanılarak çift fünyeli olarak hazırlanmış, 300 metre kablo bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.
 
Yetkililer, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.
 

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