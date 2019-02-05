Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek' suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi.