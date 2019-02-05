Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek' suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi.
- AA
İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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