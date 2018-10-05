Van'ın Gevaş ilçesinde bir tırda 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.