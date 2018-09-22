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Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 16 bin 500 paket sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

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Açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül'de Aşağıçitli Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 06 plakalı araçta 9 bin, 20 Eylül'de Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki evde 7 bin 500 olmak üzere 16 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Olayla ilgili F.T. ve A.K'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.

Açıklamada, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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