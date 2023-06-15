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Vanlı aileler evlat nöbetini sürdürüyor

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
Vanlı aileler evlat nöbetini sürdürüyor
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Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılanlardan Saliha Mert, 2015'te oğlunun dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır evladının yolunu gözlediğini ifade eden Mert, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Oğlum İstanbul'da kandırılarak dağa götürüldü. 2016'da oğlumun ölüm haberini verdiler ama olanlara inanmıyorum. HDP ne zaman doğru konuşmuş, her zaman yalan konuşuyor. Oğlumun yaşadığına inanıyorum ve onu almadan bu kapıdan ayrılmayacağız. HDP'yi bitirmeden yılmayacağız ve bu mücadelemizi bırakmayacağız." diye konuştu.

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran da evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. Evladımı 7 yıldır arıyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Allah onların belasını versin. Tüm mağdur aileleri buraya davet ediyorum. Kimseden korkmasınlar. Allah'ın izniyle biz kazanacağız." dedi.

  • evlat nöbeti

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