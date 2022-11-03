Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Mert, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızı PKK'dan alacağız. Devletimizin yanındayız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum İstanbul'da HDP yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 'Barış' diyerek çocukları kandırdılar. Benim oğlum masumdu. Kimseye bir zararı yoktu. HDP olmazsa kimse dağa çıkmaz. HDP, PKK'dır."

Anne Nazlı Sancar ise terör örgütü PKK tarafından 2012'de dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar'a kavuşmak için eyleme katıldığını aktardı.

HDP ve PKK ile 11 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Sancar, "Kızımı benden koparıp götürdüler. Yıllardır evlat acısı çekiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Buradaki aileler sadece evlatlarını istiyor. HDP ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Kızımın elindeki kalemi alıp eline silah verdiler. Aynısını kendi çocukları için yapmazlar. Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa göndersinler. Bu katillere anneler olarak 'yeter artık' diyoruz." ifadelerini kullandı.