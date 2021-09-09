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Vanlı ailelerden 'evlat nöbeti'

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi. Aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 14:04 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:04
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Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmetcan Yiğit'in annesi Aysel Yiğit, AA muhabirine, 13 aydır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evladının özlemiyle yaşadığını belirten Yiğit, "Mehmetcan oğlum neredesin? Her yerde seni arıyorum. Devlete güven. Ne olursun gel. Ben ve baban hastayız. Kardeşlerin seni özledi. Bizim için gel. Seni çok özledik. Onların elindesin. Biliyorum seni bu katiller götürdü. Onlara uyma, ne olursun gel." diye konuştu.

Eyleme katılan baba Tahsin Ertaş da 8 sene önce 21 yaşında dağa götürülen oğlu Yusuf için eyleme katıldığını belirtti.

Oğlunun Artvin'de üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Ertaş, "Oğlum için eyleme katılıyorum. Oğlumdan 8 senedir haber alamıyorum. Oğlum, senin yerin yanlıştır. Gel teslim ol. Evladıma kavuşana kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

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