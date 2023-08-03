Vanlı ailelerin evlat nöbeti 62'nci haftasına girdi: Sonsuza kadar bu mücadelemi sürdüreceğim

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 62 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"SONSUZA KADAR BU MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve PKK ile mücadele eden bir anne olduğunu belirtti. Sancar, "Kadınlara özgürlük diyorlar, hani bizim çocukların özgürlüğü nerededir. Benim kızım da bir kadındır. Şeyma gibi çocukları dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Sonsuza kadar da bu mücadelemi sürdüreceğim ve geri adım da atmayacağım" dedi.

Düşmanın karşısında dimdik ayakta duracağını ve güçlü bir anne olacağını dile getiren Sancar, kızının bir an önce gelip devlet güçlerine teslim olmasını istedi.