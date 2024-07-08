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Varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından biliniyor! AK Parti NATO üssü için harekete geçti

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssünün turizme kazandırılması için çalışmalar başlıyor.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
Varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından biliniyor! AK Parti NATO üssü için harekete geçti
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Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek. Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı. Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için ile ilgili çalışmalar başladı.

AK PARTİ NATO ÜSSÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, hangarları dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edilen NATO üssünde incelemelerde bulundu. Hangarların bulunduğu alanda da inceleme yapan Trabzon Milletvekilleri, Başkan Koçhan'dan üs ile ilgili bilgiler aldı. Projenin hazır olduğunu belirten Başkan Koçhan, "NATO üssünü en kısa sürede turizme kazandırmak için kolları sıvadık" dedi.

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