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'Varlığınız İsrail’e armağan olsun' tuzağına sürüklenmişiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi, yeniden “Gazi ayarlarına” getirme çabalarını bugünkü köşesine taşıyan Ardan Zentürk, 'Bizler ilkokul sıralarında “varlığım Türk varlığına armağan olsun” diye haykırırken, meğer cumhuriyet rejiminin 2’nci Adamı tarafından “varlığınız İsrail’e armağan olsun” tuzağına sürüklenmişiz!..' ifadelerini kullandı.

  • star.com.tr
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Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Türkiye'nin daha önce izlediği 'bağımlı' dış politikaları bugünkü yazısına taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi 'Gazi ayarlarına' geri getirmek için mücadele verdiğini belirten Zentürk, Türkiye'nin tam bağımsız hareketlerinden rahatsız olanların, izlediği 'kirli' stratejileri yazdı.
 
İşte Ardan Zentürk'ün ''Emperyalistler Erdoğan’ı bu kez ‘yakından’ hedefler'' başlıklı yazısı...
 
Erdoğan, 2009 Davos’taki “one minute”ten bu yana, emperyalizm için “çelik bilye” oldu. 12 Temmuz 1947’de imzalanan Türk-Amerikan İkili Askeri İşbirliği Anlaşması ile “Amerikan mandasına” fiilen sokulmuş Türkiye’yi, yeniden “Gazi ayarlarına” getirmek için büyük mücadele veriyor. 
 
Bizler ilkokul sıralarında “varlığım Türk varlığına armağan olsun” diye haykırırken, meğer cumhuriyet rejiminin 2’nci Adamı tarafından “varlığınız İsrail’e armağan olsun” tuzağına sürüklenmişiz!.. 
 
Türkiye’nin, 14 Mayıs 1948’de kurulmuş İsrail’in “güvenlik garantörü” olarak kullanıldığını biliyoruz. 
 
Türkiye İsrail’in güvenlik sisteminden koptuğu an, Washington’daki Siyonist lobinin “Türkiye Batı değerlerinden uzaklaşıyor, hemen NATO’dan atın, S-400 almasını engelleyin, F-35’leri satmayın” kampanyası başlatması tesadüf mü, hayır!.. 

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

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