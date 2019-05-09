17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,239
  • 7,0159
  • 257.57
  • 88.748
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Varto'da PKK'lıların kullandığı barınak ve sığınaklar imha edildi

Muş'un Varto ilçesinde bölücü PKK terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi. Varto kırsalındaki yerlerin örgütün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristler tarafından kullanıldığı belirlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

l Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Varto kırsalında terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristlerin kullandıkları noktalarda arama yapıldı. Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda 3 adet mevzi, 2 adet sığınak, 4 adet barınma yeri, bir adet toplanma yeri bulundu. Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesinin yanısıra pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı, şemsiye ele geçirildi. Bölgede yapılan aramalarda ise kayalıkların arasına gizlenmiş halde bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile 3 adet bidon güvenlik güçlerince topraktan çıkarıldı. Mevzi, sığınak, barınak ve malzemeler imha edildi.

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Son dakika... Merkez Bankasından döviz hamlesi

Son dakika... Merkez Bankasından döviz hamlesi

Belediyeden skandal hareket! Şehit yakınlarını işten çıkardılar

Belediyeden skandal hareket! Şehit yakınlarını işten çıkardılar

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Akdeniz'de enerji denklemi... İşte o harita

Akdeniz'de enerji denklemi... İşte o harita

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

Dev projede yeni gelişme, suya batırıldı

Dev projede yeni gelişme, suya batırıldı

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yaptığı sosyal deney görenleri şaşkına çevirdi

Yaptığı sosyal deney görenleri şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA