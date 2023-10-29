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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları nedeniyle saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

AA29 Ekim 2023 Pazar 07:31 - Güncelleme:
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
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İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında caddede resmi tören geçişi düzenlenecek.

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmiyor.

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabiliyor.

Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, kutlamaların ardından yeniden araç geçişine açılacak.

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