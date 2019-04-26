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Vatan Caddesi'nde feci kaza kamerada

Fatih Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye minibüs çarptı. Feci kaza kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Vatan Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda bekleyen iki kişi, trafik akarken yolun karşısına geçmek üzere caddeye indi. Trafikte hızla seyreden araçların arasından geçmeye çalışan iki kişiye minibüs çarptı. O anlar şehir polis kameralarına yansıdı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz görüntüleri Twitter hesabından, "Karşıdan karşıya koşan bu iki yaya, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandılar" notuyla paylaştı.

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