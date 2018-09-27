Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Can Dündar, son paylaşımıyla vatan hainliğini perçinledi

Devlet sırlarını ifşa etmek ve casusluk yapmak suçlarının faili olarak Almanya'ya sığınan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari FETÖ'cü Can Dündar, UEFA'nın EURO 2024 kararıyla ilgili paylaşımıyla vatan hainliğini perçinledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Almanya'ya sığınan FETÖ firarisi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, vatan hainliğini bir kez daha perçinleyen bir paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal hesabından Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için yarıştığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hakkında bir paylaşımda bulunan Dündar, Türkiye'nin demokratikliğine dil uzatma gafletine düştü.

Hiçbir Avrupa ülkesinde, hatta dünyada bile kolay kolay görülemeyen bir seçime katılım oranına sahip olan Türkiye'de en son gerçekleşen 24 Haziran seçimlerinin yüzde 88'lik katılım oranına dünyanın her yerinden övgüler yağarken, firari FETÖ'cü Can Dündar ise sığındığı Almanya'dan, "Demokrasisi olmayana top bile vermezler." ifadesini kullandı.

HDP'li provokatör Şık da aynı dili kullanmıştı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin "provokatör" kontenjanından milletvekili seçilen Ahmet Şık da Türkiye karşıtı kara propagandasını sürdürürken, bir Alman kanalına verdiği demeçte, "EURO 2024’ün ev sahipliğinin Türkiye’ye verilmesi yanlış olur." sözlerini kullanmıştı.