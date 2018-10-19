Vatan haini FETO’nun tutuklanma korkusu
FETÖ elebaşı Gülen’in 17-25 Aralık sürecinden önce yapılan bir toplantıya “Devlet yöneticilerinin dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar” şeklinde gönderdiği notta tutuklanma korkusu yaşadığı ortaya çıktı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 17-25 Aralık sürecinden önce örgütün tüm bölge ve il imamları ile üst düzey mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıya “Devlet yöneticilerinin dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar” şeklinde notlar gönderdiği ortaya çıktı.
TANIK İFADELERİNDE
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davalarda tanıklık yapan örgütün genel sohbetçisi Nesip Yılmaz, ifadelerinde örgüte ve örgütün o süreçteki durumuna ilişkin bilgiler verdi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık süreci öncesinde yaşadığı sıkıntılara karşı nasıl tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve örgüt elebaşının “dön” çağrılarına verdiği tepki eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalardaki tanık ifadelerine yansıdı.
MESAJ TOPLANTIDA
Nesip Yılmaz, 17-25 Aralık öncesinde 9,10 ve 11 Kasım 2013’te Ostim Samanyolu Serhat Kolejinde tüm imamların ve örgütün önde gelen isimlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini, toplantıda eski Fatih Üniversitesi Rektörü FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da bulunduğunu anlattı. Bu toplantıda dershanelerin kapatılmasıyla ilgili sıkıntıların, özellikle örgütün yargı kanadında tedbirler alınması gerektiğinin konuşulduğunu aktaran Yılmaz, yargı mensuplarının büyük önem taşıdığının belirtildiğini ve çocuklarıyla da ilgilenilmesinin istendiğini kaydetti. Nesip Yılmaz, toplantıya ayrıca örgüt elebaşı Gülen’den, 2012-13 Türkçe Olimpiyatlarında devlet yöneticilerinin “dön” çağrılarına ilişkin “Dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar” şeklinde notlar geldiğini dile getirdi.
iHANET ŞEBEKESiNDEN "KARALAMA TİMİ"
FETÖ’nün darbe girişiminden sonra yurt dışına firar eden eski askerler, TSK’nın komuta heyeti başta olmak üzere, örgüte karşı mücadele veren askerler ile ailelerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hedef alıyor.
HEDEF FETÖMETRE
Firari askerlerin hedefindeki isimlerin başında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) kripto örgüt mensuplarını deşifre eden “FETÖ metre sistemini” geliştiren DKK Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve ekibi geliyor. Yaycı ve ekibindekilerin evlerinin konum bilgileri ve uydudan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak tehditte bulunan firariler, kendilerine karşı gördükleri bu askerlerin eş ve çocuklarının cep telefon numaraları ile özel yaşama ilişkin bilgilerini dahi paylaşmaktan geri durmuyor. Kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren “mahrem imamları” deşifre eden “FETÖ metre sistemi”, “ByLock uygulaması” ve “ankesörlü hat operasyonu”na yönelik karalama kampanyası ile örgütle mücadele eden isimleri hedef gösteren FETÖ’cü firarilerin arasında eski kurmay albay Hüseyin Demirtaş dikkat çekiyor. Bükreş Silahlı Kuvvetler Ataşeliği’nde görevinden alındıktan sonra meslekten ihraç edilen Demirtaş, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılaması devam ederken yurt dışına kaçtı. Paylaşımlarında, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ihanetle suçlayan Demirtaş, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin soruşturmayı yürüten savcıları ve davayı gören mahkeme heyetini de hedef gösteriyor.
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