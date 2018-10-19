Vatan haini FETO’nun tutuklanma korkusu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 17-25 Aralık sürecinden önce örgütün tüm bölge ve il imamları ile üst düzey mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıya “Devlet yöneticilerinin dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar” şeklinde notlar gönderdiği ortaya çıktı.

TANIK İFADELERİNDE

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davalarda tanıklık yapan örgütün genel sohbetçisi Nesip Yılmaz, ifadelerinde örgüte ve örgütün o süreçteki durumuna ilişkin bilgiler verdi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık süreci öncesinde yaşadığı sıkıntılara karşı nasıl tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve örgüt elebaşının “dön” çağrılarına verdiği tepki eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalardaki tanık ifadelerine yansıdı.

MESAJ TOPLANTIDA

Nesip Yılmaz, 17-25 Aralık öncesinde 9,10 ve 11 Kasım 2013’te Ostim Samanyolu Serhat Kolejinde tüm imamların ve örgütün önde gelen isimlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini, toplantıda eski Fatih Üniversitesi Rektörü FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da bulunduğunu anlattı. Bu toplantıda dershanelerin kapatılmasıyla ilgili sıkıntıların, özellikle örgütün yargı kanadında tedbirler alınması gerektiğinin konuşulduğunu aktaran Yılmaz, yargı mensuplarının büyük önem taşıdığının belirtildiğini ve çocuklarıyla da ilgilenilmesinin istendiğini kaydetti. Nesip Yılmaz, toplantıya ayrıca örgüt elebaşı Gülen’den, 2012-13 Türkçe Olimpiyatlarında devlet yöneticilerinin “dön” çağrılarına ilişkin “Dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar” şeklinde notlar geldiğini dile getirdi.