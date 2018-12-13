Vatan Şaşmaz'ı vuran Aker'in kardeşi gözaltına alındı
Vatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
- DHA
Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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