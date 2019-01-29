Vatandaş mağdur: Meyve sebze fiyatları 24 TV’de masaya yatırıldı

24 TV’de yayımlanan Analiz Sentez programında Zeliha Saraç moderatörlüğünde 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Stratejist Cüneyt Paksoy, marketlerdeki gıda fiyatlarının artışını masaya yatırdı.

Ticaret Bakanlığının marketlerdeki “fiyat istikrarsızlığı” ve “etiket simsarları” ile ilgili olarak kemerleri iyice sıkılaştırdığını ve 81 ile talimat gittiğini belirten Saraç, tüketicinin korunması için hazırlanan yeni hal yasasıyla fırsatçılara göz açtırılmayacağının söylendiğini anlattı.

“DÜŞEN BİR FİYAT YOK”

Kimisi diyor ki marketler fiyatları belirliyor, marketler başka bir şey söylüyor, aracılar bambaşka bir şey söylüyor. Herkes birbirine atıyor, kimse fiyat artışını sahiplenmiyor.

Bizzat market market gezip etiket fiyatlarını çektiğini söyleyen Zeliha Saraç, kimisinin fiyatı marketlerin belirlediğini söylediğini, aracıların ise başka bir şey söylediğini ve kimsenin bu fiyat artışını sahiplenmeyerek birbirinin üzerine attığını anlatan Zeliha Saraç, pırasanın 9,5 lira, karnabaharın 7,5 lira, domatesin 8 lira, ıspanağın 7 lira olduğunu belirterek “düşen bir fiyat” olmadığını ifade etti.

“TEK YOL, TARLADAN RAFA KADAR CİDDİ BİR DENETİM”

Antalya’da meydana gelen sel ve hortumun da gıdaya yönelik ek bir maliyet oluşturabileceğini söyleyen Saraç, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’e konuyla ilgili düşüncelerini sordu. Ankara’daki fiyatların da aşağı yukarı bu şekilde olduğunu söyleyen Yiğitel, “Domates 11,90 lira, köy biberi 13,90 lira… fiyatlar Ankara’da da çok yüksek. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu şudur; tarladan rafa kadar bütün aşamaların ciddi bir denetimden geçmesi gerekiyor. Bunun başka bir yolu olamaz.” diye konuştu.

Çiftçilerin 50 kuruş ya da 1 liraya verdiği ürünün sofraya gelene kadar 14 lira olmasının büyük bir soru işareti olduğunu vurgulayan Yiğitel, “Üzerinde durulması gereken nokta budur.” dedi.