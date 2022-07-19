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Vatandaş mağdur oldu! Tankerle su dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle kullanma suyu dağıtıldı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 00:47 - Güncelleme:
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Çırkan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine mahalle muhtarlığı çalışma başlattı.

Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü, mahallede saatlerdir su kesintisi yaşanması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine su dağıttıklarını ifade etti.

Ünlü, vatandaşların bu durumdan mağdur olduklarını dile getirdi.

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