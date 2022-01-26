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Vatandaşın çilesine bir de İETT eklendi! 69 otobüs yolda kaldı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara rağmen önlem alınmayan İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtınada 69 İETT otobüsü yolda kaldı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yolda kalan İETT otobüslerinin listesini paylaşarak, 'Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi.' açıklamasında bulundu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 01:21 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 01:21
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana arterlerin kapanması ve toplu taşıma araçlarının yolda kalmasıyla kar yağışı çileye dönüştü. İş yerinden çıkıp evlerine gitmek isteyen kişiler ise aksayan toplu ulaşım seferleri nedeniyle yollarda mahsur kaldı. İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, ise çileye dönüşen toplu taşımanın bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle 69 İETT otobüsünün yolda kaldığını açıkladı.

İstanbul'un trafiğini kilitleyen en büyük etkenlerden biri ise yolda kalan İETT otobüsleri oldu.

69 OTOBÜS YOLDA KALDI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.

Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.

EKRANLAR İPTAL YAZISIYLA DOLDU

Kar yağışından dolayı özel araçlarla yola çıkılmaması uyarıları yapılan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının hizmet verememesi vatandaşları zor duruma soktu.

Özel araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan İstanbul'da iptal olan İETT seferleri vatandaşı dondurucu soğukta zorladı. Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti.

Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.

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