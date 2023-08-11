Peş peşe yaşanan deprem felaketlerinin ardından konutlarının deprem riskini sorgulamak isteyen yüz binlerce İstanbullu İBB'nin duyurduğu ücretsiz bina testine başvurdu. İBB'nin bina tespitinin dışarıdan gözlem ve ölçümlere dayandığı, karot testi yapılmadığı ve sonuçlarının hukuki-resmi karşılığının bulunmadığı ortaya çıktı. Herhangi bir karşılığı olmayan bu testler insanların hem vaktini hem umutlarını çalıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, uzmanlar tarafından şiddetli deprem riski taşıdığı yönünde uyarıların yapıldığı İstanbul'da mülk sahipleri, evlerinin sağlam olup olmadığı konusunda araştırma yapmaya başladı. Olası bir deprem ihtimaline karşı tedirgin olan vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ücretsiz bina sağlamlığı testi yapılacağını duyurulsa da, söz konusu testin resmi bir geçerliliği olmadığı ortaya çıktı.

120 BİN KİŞİ HÂLÂ BEKLİYOR

İBB ekipleri tarafından yapılan bina tespitinin dışarıdan gözlem ve ölçümlere dayandığı, karot testi yapılmadığı ve test sonucunun hukuki-resmi herhangi bir karşılığı bulunmadığı öğrenildi. İBB'nin bina tespiti projesi için açtığı internet sitesinde, yapılan çalışmanın 6306 Sayılı Kanun kapsamında değil, bir ön inceleme niteliğinde olduğu yazıyor. İnceleme sonucu ile vatandaşların, Kentsel Dönüşüm Yasası'ndan faydalanamayacağı, yasadan faydalanmak için sonrasında ayrıntılı analiz yaptırmaları gerektiği ifade ediliyor. Ancak vatandaşlar, çalışmanın içeriğini detaylı paylaşılmaması ve sunulan hizmetin ücretsiz olmasından dolayı başvurularını belediyeye gerçekleştirdi. Şubat ayından bu yana 120 binden fazla mülk sahibi, İBB tarafından sunulan ücretsiz bina tespitine başvurdu, fakat binlerce kişi hâlâ inceleme yapılmasını bekliyor.

FİZİKSEL MUAYENE YETERLİ DEĞİL

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden inşaat yüksek mühendisi Dr. Mustafa Bozyiğit İBB'nin çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB'nin uygulamasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Bozyiğit, "Birincisi bu sorulara cevap verebilmek için bazı testler yapılıp ondan sonra rapor verilmesi gerekirken İBB, bunu sadece fiziksel muayeneyle çözmeye çalıştı. Bu fiziksel muayenede de zaten yapılan gözlemler neticesinde böyle bir tespitin yapılması çok doğru bir yaklaşım değil. Bu testler için ekipman ve eleman sayısı da yetersiz olduğu için çalışama karşılık bulmadı. Karşılık bulamadığı gibi insanlar da umuda kapıldılar. Aylardır gelip test yapılmasını bekliyorlar. Üstüne üstlük gerçek bir karot testi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen firmalar da iş yapamaz duruma geldiler" diye konuştu.

VATANDAŞLARA VAKİT KAYBETTİRİYORLAR

"İBB'nin yaptığı, herhangi resmi bir karşılığı olmayan bu testler hem insanların vaktini, hem umutlarını aldı" diyen Dr. Bozyiğit, şöyle devam etti: "Depreme bir an önce hazırlanmak gerekirken çok fazla vakit kaybı yaşandı. İnsanlar hâlâ İBB'yi bekliyor. Hem başvuru sayısının fazla olması hem de sonuçların tatmin edici olmaması insanları hayal kırıklığına uğrattı ve mağdur oldular, ortada bırakıldılar. İstanbul'da yenilenmesi ve kentsel dönüşüme girmesi gereken çok sayıda bina var. Aslında hiç vakit kaybedilmemesi gerekirken bu resmi karşılığı olmayan testlerle vakit kaybediliyor. Başta yapılması gereken şey, zemin numunesi almak, zemin etüdüyle beraber bunu değerlendirmek. Bunlar çok kolay işler değil, ciddi bir mühendislik çalışması yapılması gerekiyor. Zaten yasal koşullarda bunu yapacak bir firmanın ya da bir kurumun yetkisi olması lazım, bunları da onaylayan başka bir kurumun bulunması lazım. İBB'de her ikisi de yok. Sadece söylemiş olmak için, yapmış olmak için aslında kamuoyunu yanıltmak için çok büyük bir vebal burada."