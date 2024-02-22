İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi ilçesindeki yaptığı konuşma sırasında yeni yol tartışması nedeniyle arbede yaşandı. Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi.

"BAHÇEMİ ALDILAR, TOPRAĞIMI DOLDURDULAR"

İmamoğlu Sultangazi'de düzenlenen Cebeci Tanıtımları ve Halk Buluşması programına katıldı. Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi. Yeni yol çalışmalarından dolayı evinin bahçesine toprak yığıldığını ve bu sebeple bahçesini kullanamadığını dile getiren bir kadın, "1924 senesinde, buranın tapusu Atatürk zamanında bize verilmiş. Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben" dedi.



ARBEDE YAŞANDI

Konuşmanın ardından bazı mahalle sakinleri, İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi kapsamında mahallenin Sultangazi ilçesiyle bağlantısını sağlayan yolun kapatılarak başka taraftan verilen ulaşımın uzak olduğunu belirterek İmamoğlu ile görüşmek istedi.

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı, bariyerlerle kapatılan alana görevliler tarafından alınmayan mahalleliler, duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında yaşanan arbede sırasında 80 yaşındaki Ömer Tokdemir isimli vatandaş yere düştü. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.

"80 YAŞINDA BANA YAPMADIKLARI HAKARET KALMADI"

Daha sonra Ömer Tokdemir ile bazı mahalle sakinleri, İmamoğlu ile görüşerek belediye tarafından kapatılan yolun açılmasını istedi.

Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin ulaşımını sağlayan kendi yaptırdıkları yol kapatılarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yeni bir yol verildiğini söyledi. Bu konudaki şikayetlerini iletmek için İmamoğlu ile görüşmek istediklerini anlatan Tokdemir, "Görevliler beni içeri almadı ve çıkan kargaşada ittirdikleri için yere düştüm. 80 yaşında bana yapmadıkları hakaret kalmadı burada." dedi.