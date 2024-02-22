İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9902
  • EURO
    33,7366
  • ALTIN
    2021.28
  • BIST100
    9318.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB yolu kapatarak mağdur etti... Vatandaştan İmamoğlu'na tepki: Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular
Güncel

İBB yolu kapatarak mağdur etti... Vatandaştan İmamoğlu'na tepki: Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de katıldığı program sonrası yeni yol yapım çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirten bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Yeni yol çalışmalarından dolayı evinin bahçesine toprak yığıldığını ve bu sebeple bahçesini kullanamadığını dile getiren bir kadın, '1924 senesinde, buranın tapusu Atatürk zamanında bize verilmiş. Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben' dedi.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
İBB yolu kapatarak mağdur etti... Vatandaştan İmamoğlu'na tepki: Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi ilçesindeki yaptığı konuşma sırasında yeni yol tartışması nedeniyle arbede yaşandı. Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi.

"BAHÇEMİ ALDILAR, TOPRAĞIMI DOLDURDULAR"

İmamoğlu Sultangazi'de düzenlenen Cebeci Tanıtımları ve Halk Buluşması programına katıldı. Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi. Yeni yol çalışmalarından dolayı evinin bahçesine toprak yığıldığını ve bu sebeple bahçesini kullanamadığını dile getiren bir kadın, "1924 senesinde, buranın tapusu Atatürk zamanında bize verilmiş. Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben" dedi.

ARBEDE YAŞANDI

Konuşmanın ardından bazı mahalle sakinleri, İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi kapsamında mahallenin Sultangazi ilçesiyle bağlantısını sağlayan yolun kapatılarak başka taraftan verilen ulaşımın uzak olduğunu belirterek İmamoğlu ile görüşmek istedi.

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı, bariyerlerle kapatılan alana görevliler tarafından alınmayan mahalleliler, duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında yaşanan arbede sırasında 80 yaşındaki Ömer Tokdemir isimli vatandaş yere düştü. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.

"80 YAŞINDA BANA YAPMADIKLARI HAKARET KALMADI"

Daha sonra Ömer Tokdemir ile bazı mahalle sakinleri, İmamoğlu ile görüşerek belediye tarafından kapatılan yolun açılmasını istedi.

Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin ulaşımını sağlayan kendi yaptırdıkları yol kapatılarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yeni bir yol verildiğini söyledi. Bu konudaki şikayetlerini iletmek için İmamoğlu ile görüşmek istediklerini anlatan Tokdemir, "Görevliler beni içeri almadı ve çıkan kargaşada ittirdikleri için yere düştüm. 80 yaşında bana yapmadıkları hakaret kalmadı burada." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.