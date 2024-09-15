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İp üstünde kıta değiştirdi: İstanbul'da tarihi gösteri

Estonyalı Akrobat Jaan Roose, 15 Temmuz Köprüsü'nde Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçti. Roose, bu gösteri ile birlikte kıta değiştiren ilk insan olma unvanını kazandı. İstanbullu vatandaşlar ise o anları heyecan dolu gözlerle izledi.

DHA15 Eylül 2024 Pazar 21:46 - Güncelleme:
İp üstünde kıta değiştirdi: İstanbul'da tarihi gösteri
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Red Bull sporcusu Estonyalı atlet Jaan Roose, Continental Pass etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı'nda tarih yazdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde yürüyen Roose, Asya'dan Avrupa'ya geçti. Yerden 165 metre yükseklikte, 1074 metre uzunluğundaki ip üzerinde yaptığı bu olağanüstü geçiş, İstanbul'da büyük bir heyecan yarattı. Saat 18.00'de Asya kıtasındaki yürüyüşüne başlayan Roose, yaklaşık 47 dakikada Avrupa yakasına ulaştı. Daha önce bu kadar yüksek bir noktadan Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçilmemişti. Roose, bu başarısıyla tarihe geçen ilk sporcu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin ardından konuşan Estonyalı Atlet Jaan Roose, "Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince, slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

  • Jaan Roose
  • İstanbul Köprüsü
  • Akrobatlık

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