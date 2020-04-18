Vatandaşlar ihbar etti! Boş arazide bulundu

DHA 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:32 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:32

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1123 Sokak'ta boş arazide hareketsiz yatan erkeği görenler, saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamazken, 35 lira para, bir adet çakmak ve kullanılmış bir enjektör bulundu.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.