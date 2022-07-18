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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'da denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Golf Kulübü sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede çalışan işçiler denizde hareketsiz halde bir kişiyi fark etti. İşçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri şahsı kıyıya çıkarttı. Üzerinde sadece şort bulunan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın ölmüş olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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