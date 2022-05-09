Vatandaşlar ihbar etti! Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, köyün girişindeki köprüden geçen vatandaşlar bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Sümer'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Daha önce uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edilen Sümer'in vücudunda darp ya da başka bir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.