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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Dere yatağında kadın cesedi bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu. Ceset, dere yatağından Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

AA7 Eylül 2021 Salı 14:38 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 14:38
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Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Edirne Asfaltı Kümeevler mevkisinde dere yatağında bir kadının hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, dere yatağından Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

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