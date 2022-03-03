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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Derede erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 16:25
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Çark Deresi'nin Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde suda hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ndeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Cesedin, 6 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan ve cüzdan ile telefonu dere kenarında bulunmasıyla arama çalışması başlatılan Bayram Öztürk'e (65) ait olduğu değerlendiriliyor.

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