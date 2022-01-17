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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Ev arkadaşları arasındaki tartışma kanlı bitti

İstanbul Bağcılar'da bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli ev arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:19
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Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1698 Sokakta ikamet eden iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcistan uyruklu arkadaşı Georgi Shirulize'yi (33) bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin gürültüleri duyunca durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Georgi Shirulize'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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