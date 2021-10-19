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Vatandaşlar ihbar etti! Kayalıklarda ceset bulundu

İstanbul Fatih'te Samatya Sahili'ndeki kayalıklarda üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA19 Ekim 2021 Salı 16:47 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 16:47
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Fatih, Samatya Sahili'nde yürüyenler, kayalıklarda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayalıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi.

50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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