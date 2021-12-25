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Vatandaşlar ihbar etti! Kocaeli'de aranan adamın cesedi Bursa'da bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kayıp müracaatı yapılan kişinin cesedi Bursa'da bulundu.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 16:53 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:53
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Alınan bilgiye göre, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki boş arazide köpeklerin ceset parçaladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak köpeklerini, cesedin başından uzaklaştırdı.

Vücudunun bir kısmı köpekler tarafından parçalanan cesedin üzerinden Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kayıp müracaatı yapılan Mert Seyhan'a (21) ait kimlik çıktı.

Seyhan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerim ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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