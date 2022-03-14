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Vatandaşlar ihbar etti! Mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:29
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Olay, Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mezarlığı alanında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarına ait kabirleri ziyarete gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Yaklaştıkları kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Av tüfeğiyle kalbinden vurulan cesedin, 45 yaşındaki İbrahim Köse'ye ait olduğu belirlendi. Köse'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amasıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın yanında bulunan av tüfeğini de muhafaza altına alan ekipler, İbrahim Köse'nin şüpheli ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

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